Des voitures russes Lada seront fabriquées en Égypte

Entre 50.000 et 70.000 véhicules seront produites annuellement par l'usine en construction dans la ville de Tarboul, a fait savoir à Sputnik le ministre... 04.06.2024, Sputnik Afrique

Le lancement de la production est attendu courant 2025, a précisé Ahmed Samir. Il a également rappelé qu'un accord de partenariat avait été signé entre le groupe russe AvtoVAZ et la société égyptienne GV Investments, qui a reçu ainsi le droit de produire des voitures Lada dans le pays.En décembre dernier, la société Lada export et la compagnie Ethio Engineering ont signé un contrat sur l'assemblage et la construction de voitures Lada en Éthiopie.

