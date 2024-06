https://fr.sputniknews.africa/20240603/une-delegation-russe-a-niamey-pour-consolider-le-partenariat-strategique-russo-nigerien-1066855385.html

Une délégation russe à Niamey pour "consolider le partenariat stratégique" russo-nigérien

Une délégation russe à Niamey pour "consolider le partenariat stratégique" russo-nigérien

Le général Abdourahamane Tiani, chef du CNSP, a reçu le colonel-général Yunus-Bek Yevkurov, vice-ministre russe de la Défense.

La rencontre a eu lieu le 2 juin à Niamey, d’après un communiqué du CNSP. Plusieurs ministres nigériens ont assisté à la rencontre.️"Cette participation de haut rang souligne l'importance accordée par les autorités nigériennes à cette visite et à la coopération avec la Fédération de Russie", selon le communiqué. Les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment en matière de sécurité, de défense et de développement économique, ont été abordées.Cette audience "ouvre de nouvelles perspectives pour l'approfondissement des relations entre Niamey et Moscou", relate Niamey. ️Le général Abdourahamane Tiani a appelé à une mobilisation accrue des acteurs économiques russes pour investir au Niger.️Ce n’est pas la première visite du haut gradé russe au Niger: il a été reçu en décembre 2023. Cela a abouti à la signature d'un mémorandum de coopération multisectorielle russo-nigérien.

