Scott Ritter forcé de descendre d'un avion à destination de la Russie

Le Département d'État américain a forcé Scott Ritter, analyste militaire, et Andrew Napolitano, auteur et animateur du podcast Judging Freedom sur YouTube, à... 03.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-03T21:23+0200

2024-06-03T21:23+0200

2024-06-03T21:24+0200

spief 2024

scott ritter

russie

new york

département d'etat des etats-unis

états-unis

avion

Scott Ritter, analyste militaire et ex-officier du renseignement de la Marine US, a annoncé ce lundi 3 juin à Sputnik qu'il s'était vu confisquer son passeport à l'aéroport de New York alors qu'il allait embarquer sur un avion à destination de la Russie où il devait participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.Selon lui, Andrew Napolitano, ancien magistrat du New Jersey, auteur et animateur du podcast Judging Freedom sur YouTube, a aussi dû quitter l'avion à destination de la Russie.Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF 2024) s'ouvre le 5 juin.

russie

new york

états-unis

2024

spief 2024, scott ritter, russie, new york, département d'etat des etats-unis, états-unis, avion