Plus de 1.000 soldats, des armes et munitions US et françaises: nouvelles pertes de Kiev

Les forces russes ont anéanti 1.160 militaires ukrainiens et 67 de leurs drones, repoussé plusieurs contre-attaques et continué leur avancée, notamment dans la... 03.06.2024, Sputnik Afrique

Points clés du bilan:▪ Le groupement Nord continue d’avancer dans la profondeur de la défense de Kiev et a repoussé cinq contre-attaques. Les pertes côté ukrainien s'élèvent à 215 soldats;▪ Les unités du groupement Est occupent des positions plus avantageuses et ont éliminé 140 militaires ukrainiens. Un obusier M198 de 152 mm de fabrication américaine et un canon automoteur 2S1 Gvozdika ont aussi été détruits;▪ Le groupement Sud a amélioré sa situation le long de la ligne de front; l'armée ukrainienne a perdu plus de 310 hommes;▪ Le groupement Ouest occupe des positions plus avantageuses; l'armée ukrainienne a perdu 435 militaires dans sa zone de responsabilité;▪ Les forces ukrainiennes ont perdu 60 hommes dans la zone de responsabilité du groupement Dniepr;▪ Le défense aérienne russe a abattu 67 drones, un missile Neptune, un missile Patriot et quatre bombes Hammer de production française;▪ Les effectifs et équipements des forces armées ukrainiennes ont été frappés dans 188 zones.

