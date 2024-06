https://fr.sputniknews.africa/20240603/moscou-et-conakry-se-disent-contre-lordre-mondial-base-sur-les-regles-occidentales-1066865138.html

Moscou et Conakry se disent contre "l'ordre mondial basé sur les règles occidentales"

L'ordre mondial qui repose sur les règles dictées par l'Occident et les pratiques néocoloniales est inacceptable. Cette position a été exprimée lors... 03.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-03T19:55+0200

2024-06-03T19:55+0200

2024-06-03T19:55+0200

La Russie et la Guinée sont contre l'ordre mondial basé sur des règles occidentales; elles préconisent un ordre mondial reposant sur la Charte de l'Onu, a annoncé le ministère russe des Affaires étrangères en dressant le bilan de la visite en Guinée de son chef, Sergueï Lavrov.Dans ce contexte, Moscou et Conakry se sont prononcés en faveur de la mise en place "d'un ordre mondial multipolaire plus équitable à la suprématie du droit international et respectant les clauses de la Charte des Nations unies, y compris la nécessité d'adapter l'Organisation mondiale à la situation actuelle et d'élargir la présence des pays africains au Conseil de sécurité de l'Onu".Sergueï Lavrov s'est rendu en Guinée dans le cadre de son nouveau périple africain. Il a été reçu par le Président guinéen et son ministre des Affaires étrangères.

