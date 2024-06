https://fr.sputniknews.africa/20240603/les-brics-representent-47-de-leconomie-mondiale-souligne-un-petit-fils-de-nelson-mandela-1066860617.html

Les BRICS représentent 47% de l'économie mondiale, souligne un petit-fils de Nelson Mandela

Les BRICS+ pèsent de plus en plus lourd dans l'économie mondiale et offrent des alternatives pour sortir d'un monde unipolaire, selon Nkosi Zwelivelile... 03.06.2024, Sputnik Afrique

Les BRICS+ constituent désormais un ensemble économique considérable, leur part dans l'économie mondiale a atteint 47%, a déclaré ce lundi 3 juin à Moscou Nkosi Zwelivelile Mandela, petit-fils du premier Président sud-africain Nelson Mandela.Il a rappelé que le prochain sommet des BRICS se tiendrait cette année sur le sol russe.Le groupe BRICS+, dont le nom renvoie à ses cinq premiers membres (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) s'est élargi le 1er janvier dernier pour intégrer l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Iran.Lors d'un récent entretien avec Tucker Carlson, Vladimir Poutine avait déjà noté que la part des pays du G7 dans l'économie mondiale était tombée à "un peu plus de 30%" en 2022, contre 47% en 1992. La part des BRICS n'était que de 16% en 1992, mais dépasse désormais le niveau du G7, avait-il relevé.

