La Russie veut reprendre le travail de la commission intergouvernementale avec la Guinée, dit Lavrov

La Russie veut reprendre le travail de la commission intergouvernementale avec la Guinée, dit Lavrov

En visite à Conakry, le ministre russe des Affaires étrangères a souligné qu'un coprésident de la commission avait récemment été nommé du côté guinéen et qu'il... 03.06.2024, Sputnik Afrique

"Je voudrais simplement souligner que nous comptons beaucoup sur la reprise dès que possible des travaux de la commission intergouvernementale sur la coopération commerciale et économique, qui ne s'est pas réunie depuis 2019", a déclaré Sergueï Lavrov lors des négociations avec le ministre guinéen des Affaires étrangères. Il a souligné qu'un coprésident de la commission avait récemment été nommé du côté guinéen et qu'il n'y avait plus d'obstacles à la reprise des travaux.Sergueï Lavrov est arrivé ce 3 juin dans la capitale guinéenne, Conakry. C’est la première destination dans le cadre de sa nouvelle tournée sur le continent africain, indique un correspondant de Sputnik.

