La Russie s’apprête à accueillir le forum SPIEF, principale plateforme mondiale d’affaires

Cette année, le forum a pour thématique "La base d'un monde multipolaire est la création de nouveaux points de croissance". 03.06.2024, Sputnik Afrique

La nouvelle édition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) se déroulera du 5 au 8 juin. L’événement réunit des chefs d'État n de gouvernement et de grandes entreprises, ainsi que d'éminents experts mondiaux parmi les représentants de la science, des médias et de la société civile. Cette année, le forum a pour thématique "La base d'un monde multipolaire est la création de nouveaux points de croissance". Plus de 150 sessions sont prévues, qui réuniront plus de 1.000 modérateurs et intervenants. Une dizaine de dialogues bilatéraux sont programmés, dont Russie-Afrique et Russie-Afrique du Sud. Au total, plus de 12.000 personnes de 128 pays et territoires participeront au forum.Le programme d'affaires du forum comprend 4 volets thématiques: "Transition vers un modèle multipolaire de l'économie mondiale", "Économie russe: buts et objectifs du nouveau cycle", "Technologies qui assurent le leadership" et "Société saine, valeurs traditionnelles et développement social, priorités de l'État". Plusieurs événements sont prévus en marge du SPIEF, dont les forums de la jeunesse, des PME, un forum Sécurité des médicaments. L'édition de 2023 a réuni 17.000 participants de 130 pays et a vu la signature de plus de 900 contrats pour un montant total dépassant les 40 milliards de dollars. Les Présidents de l'Algérie, de l'Arménie et de l'Ossétie du Sud, le Premier ministre de Cuba, ainsi que plus de 150 hauts fonctionnaires ont assisté à l’événement. Les délégations les plus nombreuses étaient celles des Émirats arabes unis, de la Chine, de l'Inde, du Myanmar, du Kazakhstan, de Cuba et des États-Unis. La première édition du forum a eu lieu en 1997. Depuis 2006, l'événement se déroule sous le patronage et avec la participation du Président russe.

