Espionnage: le MI6 britannique a recruté deux responsables chinois, selon Pékin

Espionnage: le MI6 britannique a recruté deux responsables chinois, selon Pékin

Le MI6 a approché un employé d'une agence du gouvernement central chinois, au cours d'un programme d'échange Chine-Royaume-Uni, rapporte le ministère de la Sécurité de l'État sur WeChat. L'homme a été convié à des dîners pour cerner ses faiblesses. Le renseignement britannique l'a convaincu de fournir des "services de conseils" contre de l'argent. Il a reçu une formation d'espionnage et a été renvoyé en Chine pour collecter des "données importantes". Sa femme, également employée d'une agence gouvernementale, a aussi été recrutée. Le couple a été arrêté et interrogé. L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.

