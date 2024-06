https://fr.sputniknews.africa/20240603/en-georgie-la-loi-sur-la-transparence-de-linfluence-etrangere-entre-en-vigueur--1066858334.html

En Géorgie, la loi sur la "transparence de l'influence étrangère" entre en vigueur

En Géorgie, la loi sur la "transparence de l'influence étrangère" entre en vigueur

Le texte a été signé ce 3 juin par le président du Parlement. Le but principal est de "renforcer la solidité des systèmes sociaux, économiques et politiques... 03.06.2024, Sputnik Afrique

La loi vient d'être publiée dans le Journal officiel. Le ministère de la Justice aura 60 jours pour se préparer à l’application de la loi.️Le 18 mai, la Présidente géorgienne Salomé Zourabichvili a mis son veto à la loi, la qualifiant d’"inconstitutionnelle". Le 28 mai, le Parlement du pays, après des heures de débats, a contourné le veto présidentiel et a adopté le texte dans sa version originale. 84 députés ont voté pour, 4 ont voté contre.Les États-Unis et l’UE ont menacé Tbilissi de sanctions. Ainsi, Washington prévoit entamer un examen complet de sa coopération bilatérale avec la Géorgie, a annoncé Antony Blinken.️Le Rêve géorgien, le parti au pouvoir, a qualifié la décision américaine de "grotesque" en soulignant que la politique de chantage et de menace ne correspond pas à l'esprit de partenariat stratégique. Le texte a fait descendre dans la rue des milliers de manifestants, qui ont enchaîné les actions de protestation devant le Parlement pendant près de deux mois. La loi s'applique aux ONG et médias, dont plus de 20% du financement provient de l'étranger. Ils seront appelés "organisations poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" et devront soumettre une déclaration de revenus et de dépenses chaque année au ministère de la Justice.

