Défense, économie, lutte antiterroriste: entretiens russo-guinéens à Conakry

En visite en Guinée-Conakry, le ministre russe des Affaires étrangères a été reçu par le Président et le chef de la diplomatie du pays. Il a fait part des... 03.06.2024, Sputnik Afrique

Les entretiens menés par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avec le Président Mamadi Doumbouya et le ministre des Affaires étrangères guinéens Morissanda Kouyaté ont porté sur nombre de sujets dont la coopération économique, technique et militaire:Selon le ministre guinéen des Affaires étrangères, le Président Mamadi Doumbouya a assuré à Sergueï Lavrov que la Guinée "restait une amie de la Russie" et lui a demandé de transmettre ses salutations au Président Poutine.Même après le changement de pouvoir dans le pays, Conakry respecte toujours les obligations prises précédemment envers Moscou, a ajouté Morissanda Kouyaté.

