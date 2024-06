https://fr.sputniknews.africa/20240603/commerce-en-monnaies-nationales-hub-cerealier-legypte-sexprime-sur-ses-projets-avec-la-russie-1066854196.html

Commerce en monnaies nationales, hub céréalier: l'Égypte s'exprime sur ses projets avec la Russie

Commerce en monnaies nationales, hub céréalier: l'Égypte s'exprime sur ses projets avec la Russie

Sputnik Afrique

L'Egypte se penche sur la possibilité de commercer avec la Russie en monnaies nationales, a fait savoir à Sputnik le ministre égyptien du Commerce et de... 03.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-03T09:56+0200

2024-06-03T09:56+0200

2024-06-03T09:56+0200

afrique du nord

égypte

russie

céréales

commerce

projet

ministre

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/02/1057483644_0:156:2993:1840_1920x0_80_0_0_9e9ceaf1b44bb2a7398ec06401ec41a6.jpg

Selon Ahmed Samir, les acteurs des secteurs public et privé égyptiens, ainsi que la Banque centrale du pays, discutent de la possibilité d’"explorer les moyens de règlements commerciaux entre les deux pays en monnaies nationales et trouver un mécanisme pour les mettre en œuvre".De plus, un projet de hub céréalier a été déjà envoyé au ministère russe de l'Agriculture par voie diplomatique."Récemment, une discussion a eu lieu entre l’Égypte et la Russie pour explorer la possibilité de créer une plate-forme logistique pour le stockage des céréales et créer de l’industrie de meunerie dans l'une des régions de Port-Saïd, Damietta ou Ain Sokhna", a déclaré le ministre. L'une des plus grandes entreprises égyptiennes mène actuellement une étude de faisabilité préliminaire.

afrique du nord

égypte

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, égypte, russie, céréales, commerce, projet, ministre