Les forces russes libèrent une nouvelle localité en république populaire de Donetsk

Les forces russes libèrent une nouvelle localité en république populaire de Donetsk

L'armée russe a abattu deux MiG-29 ukrainiens, repoussé plusieurs contre-attaques et libéré la localité d'Oumanskoïe en république populaire de Donetsk, a... 02.06.2024, Sputnik Afrique

Points clés du rapport quotidien du ministère russe de la Défense: ▪️ Des unités du groupement Centre ont libéré la localité d'Oumanskoïe en république populaire de Donetsk ▪️Le groupement Sud a amélioré sa situation sur la ligne de front et détruit trois dépôts de munitions ukrainiennes. L'ennemi a perdu 290 militaires, deux véhicules blindés de combat et deux autres véhicules ; ▪️ Le groupement Est occupe des positions plus avantageuses, ayant vaincu trois brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 125 militaires ; ▪️Le groupement Nord a continué à avancer dans les profondeurs de la défense ennemie. Les unités russes ont vaincu 5 brigades et repoussé 7 contre-attaques. Les pertes ukrainiennes se chiffrent à 190 militaires ; ▪️Les pertes ukrainiennes dans la zone de responsabilité du groupement Ouest s'élèvent à 465 militaires, un char et trois véhicules blindés. ▪️Les systèmes de défense antiaérienne russes ont détruit 50 drones ukrainiens, 23 roquettes HIMARS, deux missiles Tochka-U, un missile de croisière antinavire Neptune et trois bombes Hammer. Deux avions ukrainiens MiG-29 ont aussi été abattus ; ▪️Les forces russes ont frappé une station radar ukrainienne P-18 de détection et suivi des cibles aériennes

