Eugène Ébodé: "La diversité ne doit pas nuire à une vision de la communauté"

Dans la nouvelle émission d'Identités Africaines, nous discutons avec Eugène Ébodé, écrivain, universitaire et journaliste camerounais, de la transmission pour... 02.06.2024, Sputnik Afrique

Eugène Ébodé: "La diversité ne doit pas nuire à une vision de la communauté" Sputnik Afrique Dans la récente émission d'Identités Africaines, nous discutons avec Eugène Ébodé, écrivain, universitaire et journaliste camerounais, de la transmission pour une conscience africaine enrichie par l'expression des littérateurs africains et afro descendants.

"L'Afrique compte près de 3000 ans. Les langues sont les instruments pour traduire une pensée, et on a parfois à considérer que cette multiplicité et ce multiple, elle, des identités, pouvait être un facteur. De cloisonnement et justement un facteur de division. Or, nous pensons que nous avons l'expérience que chaque langue est porteuse d'un génie particulier qui est la suite des héritages singuliers que le communauté a reçus. Et la suite de l'histoire, c'est que cette communauté apprend que le monde est formé à une origine, à une explication", dit l'invité au micro de Sputnik Afrique.

