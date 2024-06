https://fr.sputniknews.africa/20240602/cinq-cercueils-avec-linscription-soldats-francais-de-lukraine-deposes-au-pied-de-la-tour-eiffel-1066846888.html

Cinq cercueils avec l’inscription "Soldats français de l’Ukraine" déposés au pied de la tour Eiffel

Cinq cercueils avec l’inscription "Soldats français de l’Ukraine" déposés au pied de la tour Eiffel

Cinq cercueils ont été découverts samedi au pied de la tour Eiffel et trois personnes, soupçonnées de les avoir déposés, placées en garde à vue, a-t-on appris... 02.06.2024, Sputnik Afrique

Vers 09H00 samedi sur le quai Branly, trois personnes ont déposé "cinq cercueils de taille réelle recouverts d'un drapeau français, avec mention +soldats français de l'Ukraine+", a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.Les cercueils "contenaient du plâtre", a-t-elle ajouté.Le chauffeur de la camionnette utilisée pour transporter les cercueils a ensuite été "interpellé aux abords" de la tour Eiffel, a poursuivi cette source.Le conducteur a déclaré aux policiers qu'il avait "été payé 40 euros pour déposer les individus et la cargaison", a précisé une source policière. Il serait arrivé de Bulgarie la nuit précédente, a-t-elle ajouté.Deux autres personnes ont ensuite été interpellées vers 16H00 à la gare routière de Bercy, alors qu'elles s'apprêtaient à "prendre un bus pour Berlin", ont ajouté ces sources.Les interpellés sont de nationalités bulgare, ukrainienne et allemande, a détaillé la source proche du dossier, précisant qu'une enquête était "en cours pour déterminer une éventuelle ingérence étrangère".Le parquet de Paris a confirmé que les trois suspects étaient nés en Bulgarie, Allemagne et Ukraine et étaient toujours en garde à vue dimanche pour "violence avec préméditation".Les investigations sont confiées à la sûreté territoriale de Paris.

