Alger: démantèlement d'une bande criminelle spécialisée dans le trafic de psychotropes

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Gué de Constantine a démantelé un réseau criminel activant à Alger dans le trafic de psychotropes, a... 02.06.2024, Sputnik Afrique

algérie

maghreb

alger

drogue

trafic de drogue

La brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Gué de Constantine a démantelé un réseau criminel activant à Alger dans le trafic de psychotropes, a indiqué, samedi, un communiqué de ce corps constitué.L'opération intervient suite à "un constat fait par les éléments de la brigade d'un accident entre deux véhicules, dont l'auteur a pris fuite", précise la même source, ajoutant que "les investigations sur les faits de l'accident et l'exploitation des vidéos de la circulation ont permis de localiser le véhicule à l'origine de l'accident qui se trouvait dans une résidence".Après avoir fouillé ce véhicule, conduit par une femme, les mêmes éléments ont trouvé "une quantité de comprimés psychotropes bien dissimulée".Les investigations et la coordination permanente avec le procureur de la République territorialement compétent ont permis l'arrestation de "sept individus dont une femme et deux pharmaciens, avec saisie de 5.337 comprimés psychotropes de différents types, sept flacons de liquide sédatif, 14g de drogues dur (cocaïne), 3g kif traité et une somme d'argent de 80.000 DA dont un faux billet de 1000 DA."Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause seront déférés devant les juridictions compétentes", conclut le communiqué.

