Les sanctions bloquent l'approvisionnement en produits agricoles russes en Afrique, déplore Moscou

Les sanctions bloquent l'approvisionnement en produits agricoles russes en Afrique, déplore Moscou

Les sanctions occidentales entravent les flux de produits agricoles russes aux pays dans le besoin, a déploré le vice-ministre russe des Affaires étrangères... 01.06.2024

Les questions d'approvisionnement en céréales et engrais russes aux pays dans le besoin ont été discutées lors d'une rencontre entre le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinin, et la secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le développement et le développement, Rebecca Greenspan.

