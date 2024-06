https://fr.sputniknews.africa/20240601/le-soudan-du-sud-recoit-un-premier-lot-de-vaccins-contre-le-paludisme-1066826196.html

Le Soudan du Sud reçoit un premier lot de vaccins contre le paludisme

Le Soudan du Sud reçoit un premier lot de vaccins contre le paludisme

Sputnik Afrique

Le gouvernement du Soudan du Sud a reçu vendredi une première livraison de 645.000 doses de vaccin contre le paludisme, qui seront injectées dans le programme... 01.06.2024, Sputnik Afrique

2024-06-01T08:51+0200

2024-06-01T08:51+0200

2024-06-01T08:51+0200

soudan du sud

paludisme

vaccin

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104347/04/1043470440_0:126:3073:1854_1920x0_80_0_0_7b704c081cecbd44cd9ccb5a777ee10b.jpg

La ministre de la Santé, Yolanda Awel Deng, citée par les médias, a déclaré que les vaccins contre le paludisme seraient distribués dans 28 comtés du pays."Le paludisme est une préoccupation majeure pour notre pays. Nous sommes dévoués à réduire l'impact du paludisme et à améliorer le résultat en termes de santé pour nos enfants", a déclaré Mme Deng aux journalistes à Juba, capitale du Soudan du Sud.De son côté, le représentant adjoint de l’UNICEF au Soudan du Sud, Obia Achieng, a déclaré que ce pays était l'un des plus durement confrontés de la région au paludisme, avec près de 7.630 cas et 18 décès liés à cette maladie chaque jour, selon des estimations.En 2022, le Soudan du Sud a enregistré une envolée vertigineuse de 76% du nombre de cas de paludisme rapportés, a-t-il indiqué, soulignant le besoin urgent d'une intervention efficace.

soudan du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan du sud, paludisme, vaccin