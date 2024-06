https://fr.sputniknews.africa/20240601/la-russie-frappe-des-sites-energetiques-alimentant-lindustrie-de-guerre-ukrainienne-1066832518.html

La Russie frappe des sites énergétiques alimentant l'industrie de guerre ukrainienne

La Russie a mené des frappes contre des installations énergétiques ukrainiennes, des dépôts d'armes occidentales et a repoussé diverses contre-attaques... 01.06.2024, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont répondu aux tentatives de Kiev d'endommager l'infrastructure énergétique et de transport russe. Elles ont frappé des structures énergétiques en lien avec le complexe militaro-industriel ukrainien, a annoncé ce samedi 1er juin le ministère russe de la Défense.Autres points clés du bilan quotidien sur l'opération militaire spéciale en Ukraine:▪ Le groupement Sud a amélioré sa situation sur la ligne de front. Les forces ukrainiennes ont perdu 660 militaires;▪ Le groupement Nord a continué de progresser dans les profondeurs de la défense ukrainienne, frappant huit brigades et repoussant cinq contre-attaques. L'ennemi a perdu 240 militaires. Un lance-roquettes multiples HIMARS a aussi été touché lors d'un combat de contre-batterie;▪ Le groupement Centre a amélioré sa position tactique et a repoussé six contre-attaques. Les pertes ennemies s'élèvent à 330 militaires, deux véhicules de combat d'infanterie, dont un Bradley de fabrication américaine, et huit autres véhicules;▪ Les unités du groupement Ouest occupent des positions plus avantageuses et ont repoussé une contre-attaque. Quatre brigades ukrainiennes ont été frappées dont la 12e brigade spéciale Azov*. L'ennemi a perdu 450 militaires, un char ou encore deux véhicules de combat d'infanterie;▪ Le groupement Est a conquis des positions plus avantageuses, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 120 soldats;▪ Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 62 drones ukrainiens, 14 roquettes de HIMARS de production américaine et trois bombes guidées Hammer de production française;▪Les forces russes ont attaqué un point de déploiement de spécialistes qui élaboraient des missions de vol pour les drones d'attaque ukrainiens;▪ Des frappes russes ont aussi touché des arsenaux de stockage d'armes occidentales;* organisation terroriste interdite en Russie.

