La Russie conçoit les premiers robots kamikazes de surface au monde

La Russie conçoit les premiers robots kamikazes de surface au monde

Ces complexes robotiques, baptisés Depesha et Buggy, sont l’œuvre de la société d'État russe Rostec. 01.06.2024, Sputnik Afrique

En faisant exploser une charge, les deux robots peuvent être utilisés comme drones kamikazes au sol pour détruire la main-d'œuvre et l'équipement ennemis, ainsi que les fortifications de type "dents de dragon", d’après un communiqué de la société.De plus, ils peuvent effectuer des tâches de minage. Ils peuvent également livrer rapidement et silencieusement des provisions, des munitions, du carburant sur la ligne de front et évacuer les soldats blessés.Les robots sont désormais soumis à toutes sortes de tests, notamment dans la zone de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Voici quelques caractéristiques de Depesha:Quelques caractéristiques de Buggy:

