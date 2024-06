https://fr.sputniknews.africa/20240601/faustin-archange-touadera-remercie-vladimir-poutine-pour-un-envoi-humanitaire-de-cereales--1066833503.html

Faustin-Archange Touadéra remercie Vladimir Poutine pour un envoi humanitaire de céréales

Faustin-Archange Touadéra remercie Vladimir Poutine pour un envoi humanitaire de céréales

01.06.2024

En 2023, "le Président Poutine a fait une annonce de don de céréales à la République centrafricaine, qui subit les conséquences du conflit aujourd’hui en Ukraine. Et nous avons reçu ce don. Donc vraiment, la promesse du Président Poutine a été réalisée. Nous tenons à le remercier pour cela, le peuple centrafricain et l’État sont satisfaits", a dit le Président centrafricain dans une interview à la chaine RT.Les Centrafricains ont "beaucoup apprécié" le geste, a poursuivi Faustin-Archange Touadéra.L’envoi a permis de stabiliser les prix de la farine sur le marché, selon lui.L’annonce a été faite en juillet 2023, lors du forum Russie-Afrique. Au total, Moscou s’est engagé à livrer gratuitement en céréales 6 pays africains, dont la Centrafrique, le Zimbabwe, la Somalie, l'Érythrée, le Mali et le Burkina Faso. La République centrafricaine a reçu 50.000 tonnes des céréales russes en mars.

