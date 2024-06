https://fr.sputniknews.africa/20240601/cette-region-de-lafrique-devrait-assurer-la-croissance-du-continent-selon-bad--1066836365.html

Cette région de l'Afrique devrait assurer la croissance du continent, selon BAD

Sputnik Afrique

La région d'Afrique de l'Est sera la locomotive du continent en matière de croissance du PIB en 2024, malgré le conflit au Soudan, selon un rapport de la... 01.06.2024, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

croissance

pib

croissance économique

économie

La croissance du continent sera tirée par l'Afrique de l'Est, qui devrait afficher une hausse du PIB réel de 4,9% en 2024, soit plus du double des données de 2023 (1,5%), selon un récent rapport de la Banque africaine de développement (BAD).Selon BAD, en 2025, le PIB réel de l'Afrique de l'Est devrait atteindre 5,7% et ce, malgré son taux d'inflation le plus élevé en Afrique, 26,3% en 2023.Des chiffres d'autant plus encourageants que la région continue d'être secouée par des conflits, notamment celui au Soudan, qui entraînent un effet de contagion sur les économies de la région."Les estimations de croissance pour l’Afrique de l’Est hors Soudan augmentent à 5,7% en 2023, contre 5,4% en 2022", précise la Banque.

