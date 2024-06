https://fr.sputniknews.africa/20240601/ce-pays-du-maghreb-cree-une-nouvelle-zone-franche-1066837501.html

Ce pays du Maghreb crée une nouvelle zone franche

Ce pays du Maghreb crée une nouvelle zone franche

Les autorités algériennes ont annoncé la mise en place d'une nouvelle zone franche commerciale à la frontière avec la Mauritanie.

Une zone franche commerciale d'une superficie de 200 hectares a été créée à 75 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Tindouf, à proximité du poste frontalier Mustapha Ben Boulaid de la frontière algéro-mauritanienne, en vertu d'un décret publié ce 1er juin dans le Journal officiel. Le décret signé le 28 mai dernier par le Premier ministre Nadir Larbaoui détermine l'implantation géographique de la zone franche et sa vocation. Aux termes du document, la zone franche commerciale Tindouf est destinée à exercer des activités commerciales, notamment l’activité d’exportation. À titre provisoire, l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement est chargée de réaliser au profit de l’autorité concédante, les travaux permettant l’exploitation de la "zone franche commerciale Tindouf", et ce, jusqu’à l’installation de l’établissement public à caractère industriel et commercial.

