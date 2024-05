️Le groupement Nord russe a frappé 7 brigades ennemies et repoussé 20 contre-attaques, les pertes ukrainiennes s'élevant à 1.740 militaires, 8 lance-roquettes multiples Grad et Vampire dans la région de Kharkov;

️En une semaine, l'aviation et la défense aérienne russes ont en outre détruit 17 bombes Hammer de conception française, six missiles HARM de production américaine et six Neptune, 58 projectiles de lance-roquettes multiples et 312 drones.