https://fr.sputniknews.africa/20240531/plus-de-trente-milliards-de-dollars-dor-de-contrebande-exportes-dafrique-en-2022-1066825426.html

Plus de trente milliards de dollars d’or de contrebande exportés d’Afrique en 2022

Sputnik Afrique

Plus de 435 tonnes d'or, équivalant à une valeur financière de 30,7 milliards de dollars, ont été exportés clandestinement d'Afrique en 2022, d'après un... 31.05.2024

Plus de 30 milliards de dollars d’or de contrebande ont été exportés d’Afrique en 2022, a annoncé l'ONG Swissaiddans un rapport dont les résultats ont été relayés par les médias sénégalais.Selon les auteurs de ce rapport, avec près de 80% de l’or africain importé à l’étranger, les Émirats arabes unis (EAU), la Suisse et l’Inde sont les principales destinations de la production de métal précieux du continent, estimée entre 991 tonnes et 1.144 tonnes en 2022, soit un quart et un tiers de la production mondiale d’or minier.

afrique

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

