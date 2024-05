https://fr.sputniknews.africa/20240531/liran-est-gagnant-sur-tous-les-plans-tant-sur-le-plan-energetique-que-politique-1066819961.html

"L’Iran est gagnant sur tous les plans", tant sur le plan énergétique, que politique

"L’Iran est gagnant sur tous les plans", tant sur le plan énergétique, que politique

Sputnik Afrique

Telle est la position du directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales de Genève contacté par Sputnik Afrique. 31.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-31T16:26+0200

2024-05-31T16:26+0200

2024-05-31T16:26+0200

international

iran

brics

sanctions

économie

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0c/1a/1044987215_0:92:3319:1958_1920x0_80_0_0_a32837429ab1d323c816589533a56854.jpg

Revenant sur l'héritage qu'a laissé le défunt Ebrahim Raïssi, Riadh Sidaoui estime que la république islamique a pu faire face aux sanctions et se désenclaver via son intégration dans le Sud global. "Les sanctions n'ont pas abouti à la destruction des pays", estime-t-il, rappelant également l’exemple de la Russie."On ne peut pas sanctionner plus de la moitié de la planète, plus de la moitié de l'économie mondiale, parce que les BRICS ont dépassé. Les sanctions n'ont aucun sens aujourd'hui, puisque vous avez la Chine, l'Inde, les pays des BRICS et le traité de Shanghai d'un côté, donc, vous êtes protégés à l'échelle internationale. Ces sanctions, finalement, ce sont des autosanctions", affirme-t-il.

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, iran, brics, sanctions, économie, opinion