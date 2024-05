https://fr.sputniknews.africa/20240531/le-president-zimbabween-se-rendra-au-forum-economique-de-saint-petersbourg--1066824896.html

Le Président zimbabwéen se rendra au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Le Président zimbabwéen se rendra au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Sputnik Afrique

L'ambassade de Russie à Harare a confirmé à Sputnik Afrique que le Président Mnangagwa participerait en personne au prochain Forum économique de... 31.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-31T20:59+0200

2024-05-31T20:59+0200

2024-05-31T20:59+0200

zimbabwe

emmerson mnangagwa

russie

spief 2024

forum économique international de saint-pétersbourg 2024 (spief)

international

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/1b/1060847498_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d817536498fcbce872fe458cba7551a5.jpg

Le Président zimbabwéen a accepté l'invitation à se rendre au Forum économique de Saint-Pétersbourg qui se déroulera du 5 au 8 juin prochains, a annoncé ce vendredi 31 mai à Sputnik Afrique l'ambassade de Russie au Zimbabwe.Forum économique de Saint-Pétersbourg 2024Cette année, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF 2024) sera placé sous le thème "La base d'un monde multipolaire est la formation de nouveaux pôles de croissance ". Son programme comprend des rencontres de PME, la tenue des Journées de la Jeunesse du SPIEF, ainsi que plusieurs forums spécialisés.Le programme d'affaires du forum sera divisé en quatre blocs: "Passage au modèle multipolaire de l'économie mondiale", "Économie russe: objectifs et mission d'un nouveau cycle", "Technologies assurant la position de leader" et "La société saine, les valeurs traditionnelles et le développement social sont les priorités de l'État".

zimbabwe

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zimbabwe, emmerson mnangagwa, russie, spief 2024, forum économique international de saint-pétersbourg 2024 (spief), international