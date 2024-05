https://fr.sputniknews.africa/20240531/le-president-senegalais-ne-desespere-pas-de-voir-la-cedeao-repartir-sur-des-bases-nouvelles---1066813808.html

Le Président sénégalais "ne désespère pas de voir la CEDEAO repartir sur des bases nouvelles"

C’est ce que Bassirou Diomaye Faye a déclaré le 30 mai à Bamako lors d’une conférence de presse avec le colonel Assimi Goïta, Président malien de transition. 31.05.2024, Sputnik Afrique

La CEDEAO ainsi repensée permettrait d’éviter "la situation que nous traversons aujourd’hui", a-t-il développé. En janvier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui forment depuis 2023 l’Alliance des États du Sahel, ont annoncé leur décision de quitter la CEDEAO.L’organisation est "très malmenée", mais "il faut parler aux uns et aux autres pour voir ce qu’il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant", a avancé le Président sénégalais en assurant ne pas être venu à Bamako en tant que médiateur de la CEDEAO, mais pour une "prise de contact".

