L’approche de la Russie en Afrique est "absolument différente" de celle de l’Occident

L'approche de la Russie en Afrique est "absolument différente" de celle de l'Occident

L'aide russe aux États africains a déjà porté ses fruits, avance auprès de Sputnik Afrique Vsevolod Sviridov, du Centre d'études africaines de l'École... 31.05.2024, Sputnik Afrique

Au Mali, avec l'aide d'instructeurs et d'armes russes, les troupes locales "ont réussi à prendre pied dans les régions du nord, ce qui était presque déclaré impossible lors de la présence des troupes françaises là-bas", selon l'expert.La démarche se démarque des actions de l’Occident qui s’est contenté de maintenir le statu quo dans les pays africains et n’a pas amélioré la sécurité, malgré les promesses faites. Cela a finalement conduit à une diminution de leur influence dans les États du Sahel et en dehors de la région, ajoute l'expert.Le partenariat avec la Russie ne se limite pas aux seuls domaines militaires et sécuritaires. Vsevolod Sviridov identifie l'éducation comme un domaine prioritaire.

