Jusqu’à 35.000 soldats, plus de 2.700 armes, 880 km carrés de territoire: les pertes de Kiev en mai

Le 31 mai, le ministre russe de la Défense a partagé les pertes des forces armées ukrainiennes pendant le mois écoulé. 31.05.2024, Sputnik Afrique

En mai, les forces ukrainiennes ont perdu plus de 35.000 soldats et plus de 2.700 armes, a rapporté le ministre russe de la Défense. Parmi les équipements ukrainiens détruits figurent 290 chars et véhicules blindés de combat, dont quatre Abrams et sept Léopard. En outre, 880 kilomètres carrés de territoire sont passés sous le contrôle de l'armée russe en 2024. Dans la région de Kharkov, les forces ukrainiennes ont reculé de 8 à 9 kilomètres, a indiqué Andreï Belooussov. "Privé de la possibilité de prendre l'initiative sur le champ de bataille, le régime de Kiev continue de démontrer aux sponsors occidentaux sa capacité à causer des dommages à la Russie en attaquant des infrastructures civiles", a indiqué le ministre. Et d’ajouter: "Et nous constatons que l'intensité de ces actions augmente en prévision de la prochaine conférence en Suisse à la mi-juin". Selon le ministre, "en mai, les forces armées russes ont intercepté plus d'un millier de drones, plus de 250 missiles HIMARS et Vampire, plus de 80 bombes guidées Hummer, 50 missiles opérationnels et tactiques ATAKMS et huit missiles de croisière Scalp".

