https://fr.sputniknews.africa/20240531/grace-aux-sanctions-liran-a-diversifie-ses-activites-economiques-1066821418.html

Grâce aux sanctions, "l’Iran a diversifié ses activités économiques"

Grâce aux sanctions, "l’Iran a diversifié ses activités économiques"

Sputnik Afrique

L’Iran a rejoint les BRICS en janvier, un legs du Président Ebrahim Raïssi. Comment la république islamique a pu faire face aux sanctions et se désenclaver via... 31.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-31T17:09+0200

2024-05-31T17:09+0200

2024-05-31T17:09+0200

marché en main

iran

brics

ebrahim raïssi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1f/1066820906_0:158:3055:1876_1920x0_80_0_0_a9cc7919bae033f5ff036fc356cee656.jpg

Grâce aux sanctions, «l’Iran a diversifié ses activités économiques» Sputnik Afrique L’Iran a rejoint les BRICS en janvier, un leg du défunt Président Ebrahim Raïssi. Comment la république islamique a pu faire face aux sanctions et se désenclaver via son intégration dans le Sud global? Riadh Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales de Genève, analyse cette révolution de l’économie iranienne.

Sur les ondes de Sputnik Afrique, le directeur du Centre arabe de recherches et d’analyses politiques et sociales (CARAPS) de Genève, Riadh Sidaoui, dresse le portrait d’une économie iranienne ayant surmonté les sanctions et qui noue des liens de plus en plus forts avec ses partenaires régionaux et émergents."Grâce à ces embargos, l'Iran a diversifié ses activités économiques, industrielles, d’agriculture, d'énergie. Donc c'est un pays en fait qui produit tout. On peut le comparer avec l'Union soviétique ou la Russie d'aujourd'hui. Cela veut dire que, l'Occident, quand il lance des sanctions, des embargos, il oublie qu'en fait il pousse ces pays à beaucoup travailler, à beaucoup industrialiser, à ne pas chercher leurs besoins ailleurs, mais à tout fabriquer à l'intérieur", indique d’abord M.Sidaoui.Sur la solidarité du Sud global envers l’Iran, le directeur du CARAPS souligne le rôle de la Chine: "Toutes les sanctions occidentales ont perdu leur sens en fait et sont devenus caduques. L'essentiel, c'est trouver un marché et le marché est là. Le monde est divisé et l'économie chinoise c’est une puissance économique écrasante dans le monde. Vous pouvez vous protéger grâce à l'économie chinoise. Et là, nous sommes en pleine guerre froide au plan économique. Comme nous sommes aussi en pleine guerre froide au plan politico-militaire".À écouter sur Sputnik Afrique !

iran

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Quentin Brachet https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/01/1f/1064856132_111:0:1169:1058_100x100_80_0_0_6d91b7d7ebe737b8ff3030ca08782c2a.jpg

iran, brics, ebrahim raïssi, аудио