C’est quoi l’ANC, parti qui se place à la tête des législatives en Afrique du Sud?

C’est quoi l’ANC, parti qui se place à la tête des législatives en Afrique du Sud?

Sputnik Afrique

Au pouvoir dans le pays depuis des décennies, ce mouvement politique est la plus ancienne organisation politique autochtone d'Afrique du Sud. 31.05.2024, Sputnik Afrique

Le parti Congrès national africain a reçu 42% des suffrages aux législatives en Afrique du Sud le 29 mai, selon les résultats partiels aux deux tiers du dépouillement.Le chef du parti est le Président sud-africain Cyril Ramaphosa. En 2022, l’ANC comptait plus de 660.000 membres. L'ANC a été fondé en 1912 sous le nom de Congrès national des autochtones d'Afrique du Sud, qui s'opposait à la discrimination raciale et avait pour objectif principal le droit de vote des métis et des Noirs de la province du Cap. Rebaptisé en 1923 en Congrès national africain (ANC), l’organisation a comme slogan Amandla ngawethu ou Matla ke arona, soit Pouvoir au peuple.Les objectifs déclarés de l'ANC sont la construction d’une société adhérant aux principes d'égalité raciale et de genre, en améliorant la qualité de vie de tous les segments de la population.Le parti a été déclaré hors-la-loi par le Parti national pendant l’apartheid en 1960. L'interdiction a été levée en 1990. L’un de ces leaders le plus connu est Nelson Mandela qui a été à la tête du parti de 1991 à 1997.Depuis les années 1990, l'ANC a été la force politique dominante en Afrique du Sud. Lors des dernières élections de 2019 le parti avait obtenu 57,5%.

