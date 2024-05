https://fr.sputniknews.africa/20240530/lhomme-le-plus-riche-dasie-va-investir-dans-la-5g-en-afrique-1066802761.html

L’homme le plus riche d’Asie va investir dans la 5G en Afrique

L’homme le plus riche d’Asie va investir dans la 5G en Afrique

Sputnik Afrique

Le milliardaire indien Mukesh Ambani, numéro un en Asie selon le classement Forbes 2024, lance un ambitieux projet de déploiement de la 5G au Ghana. 30.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-30T13:45+0200

2024-05-30T13:45+0200

2024-05-30T13:45+0200

afrique

afrique subsaharienne

inde

ghana

technologie 5g

téléphonie mobile

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1e/1066802593_0:1437:2048:2589_1920x0_80_0_0_ee17cca7f55cb97df33127d50d653694.jpg

L'entrée du patron de Radisys Corp sur le marché africain des télécommunications a été révélée le 27 mai. Le projet sera financé via une joint-venture baptisée Next-Gen InfraCo (NGIC).La NGIC a obtenu la licence pour déployer la 5G à l’échelle nationale. Dès la fin de l’année, la société espère lancer ses opérations qui devront durer 3 ans. Elle fournira des services haut débit aux opérateurs mobiles et aux fournisseurs de services internet au Ghana.La société entend proposer:Elle vise aussi à réduire la fracture numérique et à favoriser l’inclusion financière, a-t-elle expliqué dans un communiqué.La NGIC prend l'exemple de Jio Platforms, la maison mère de Radisys, le plus grand opérateur mobile d'Inde avec 470 millions d'utilisateurs.

afrique

afrique subsaharienne

inde

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, inde, ghana, technologie 5g, téléphonie mobile