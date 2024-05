https://fr.sputniknews.africa/20240530/les-etats-unis-survivent-parce-quils-attisent-des-conflits-et-des-guerres-dans-dautres-pays-1066808261.html

"Les États-Unis survivent parce qu'ils attisent des conflits et des guerres dans d'autres pays"

Sous prétexte d'aider, Washington mène une politique qui est "loin de toute humanité", a déclaré à Sputnik Abbas az-Zeydi, expert en affaires stratégiques

Il a commenté ainsi la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères qui avait reproché aux USA d'alimenter le conflit au Moyen-Orient. En effet, Washington fournit à Israël des armes utilisées ensuite dans des frappes destructrices et meurtrières. Or, ce n'est pas l'unique exemple du rôle destructeur des États-Unis au niveau régional et international, insiste l'expert. Washington a plié l'Onu à sa volonté et souhaite que l'organisation "serve uniquement ses intérêts", a déploré l'analyste. De plus, les Américains poursuivent des "objectifs économiques égoïstes", vu que la région du Moyen-Orient est riche en ressources, en particulier en pétrole. Toutefois, les USA sont bien conscients que le monde change et que le système unipolaire est en passe de disparaître, a poursuivi M.az-Zeydi. Selon lui, la puissance a du mal à digérer cette réalité et tente de revenir en arrière. Pour ce faire, elle s'implique dans diverses crises et conflits, que ce soit avec la Russie, la Chine, l'Iran ou tout autre État, a-t-il conclu.

