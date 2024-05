https://fr.sputniknews.africa/20240530/lavrov-les-exercices-darmes-nucleaires-russie-bielorussie-devraient-ramener-loccident-a-la-raison-1066796336.html

Lavrov: les exercices d'armes nucléaires Russie-Biélorussie devraient ramener l’Occident à la raison

Lavrov: les exercices d'armes nucléaires Russie-Biélorussie devraient ramener l’Occident à la raison

Sputnik Afrique

Le chef de la diplomatie russe l'a déclaré dans une interview à Sputnik en évoquant les exercices d’armes nucléaires non stratégiques en cours en Biélorussie. 30.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-30T09:19+0200

2024-05-30T09:19+0200

2024-05-30T09:19+0200

sergueï lavrov

international

défense

exercices

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/07/1065959846_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fac0f91e8bc26396ca3c064b4db5f38.jpg

Sergueï Lavrov a pointé du doigt le fait que les alliés occidentaux de Kiev continuent de le doter d’armes de plus en plus destructrices. Ils font ainsi preuve de désintérêt pour mettre fin au conflit en Ukraine, selon le ministre.Ces essais conjoints de Moscou et Minsk "devraient alors rappeler à l’Occident les conséquences destructrices de la progression ultérieure sur l’échelle de l’escalade nucléaire", a indiqué M.Lavrov.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sergueï lavrov, international, défense, exercices