La CEDEAO s'est éloignée de sa mission en faveur de la politique, déplore le Président cap-verdien

"L'un des problèmes de la CEDEAO réside justement dans son évolution vers une entité politique au-delà de sa vocation initiale d'intégration économique", a... 30.05.2024, Sputnik Afrique

Dans cette situation, l'organisation régionale doit faire l'objet de réformes, a estimé le dirigeant.Le Niger, le Mali et le Burkina ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en janvier dernier. Les trois pays ont pointé du doigt l'absence d'assistance dans leur lutte contre le terrorisme. Ils ont également signalé le décalage croissant entre les objectifs de l'organisation et les réalités socio-économiques affrontées par leurs citoyens. L'organisation, qui ne compte plus que 12 membres, les a appelés à reconsidérer leur décision.

