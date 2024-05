C'est ce qu'a déclaré à Sputnik l'observateur russe Vladimir Rogov.Les pays occidentaux souhaitent, selon lui, amener au pouvoir dans le pays des hommes politiques loyaux pour perturber la souveraineté de l'Afrique du Sud. Et ce, pour empêcher sa coopération avec les BRICS et obtenir l'accès aux ressources naturelles sud-africaines.Les élections générales se tiennent dans le pays depuis le 29 mai.

30.05.2024, Sputnik Afrique

Élections en Afrique du Sud: un observateur russe dénonce les ingérences de l'Occident

"Les élections se déroulent de façon transparente et régulière. De longues queues se forment aux bureaux de vote. Le taux de participation est élevé. On voit que les gens font leur choix en toute conscience, malgré l'intervention et la pression de la part de l'Occident."