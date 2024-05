https://fr.sputniknews.africa/20240530/des-milliers-de-soldats-africains-sont-morts-pour-liberer-la-france-en-1945-a-rappele-bamako-1066804596.html

Des milliers de soldats africains sont morts pour libérer la France en 1945, a rappelé Bamako

Des milliers de soldats africains sont morts pour libérer la France en 1945, a rappelé Bamako

Sputnik Afrique

"Au moment où les héros soviétiques combattaient pour leur liberté, des dizaines de milliers de soldats africains, dont des Maliens, donnaient leur sang pour... 30.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-30T15:06+0200

2024-05-30T15:06+0200

2024-05-30T15:06+0200

mali

russie

ambassade

jour de la victoire

france

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1e/1066803380_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0d3c4933dc356dfc3d1e69b5586a0bac.jpg

Le ministre a également salué l'excellence des relations entre le Mali et la Russie, qui partagent tous deux la même vision et le même objectif, à savoir le bien-être de leurs peuples. Malgré la distance et les différences culturelles, les "Maliens et Russes se battent et sont prêts à mourir pour la même chose: préserver leur dignité, leur liberté, leur identité et l'avenir de leurs enfants", a-t-il ajouté.

mali

russie

france

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, russie, ambassade, jour de la victoire, france, afrique