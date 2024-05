Déclarations clés de Sergueï Lavrov dans une interview à Sputnik

https://fr.sputniknews.africa/20240530/declarations-cles-de-serguei-lavrov-dans-une-interview-a-sputnik-1066795648.html

Le ministre russe des Affaires étrangères a accordé une interview à Sputnik. Retrouvez ces déclarations clés. 30.05.2024, Sputnik Afrique

Sur la possibilité d’un dialogue pacifique avec l’Ukraine: ▪️Les accords pour résoudre la crise doivent être fondés sur le principe de sécurité égale et indivisible.▪️Il existe une opportunité "d'accélérer" le règlement politique: l'Occident doit cesser de fournir des armes.▪️Il est difficile d'imaginer un dialogue sur la paix étant donné le règne du "parti de la guerre" à Kiev.▪️Moscou est ouverte aux négociations, mais nous parlons de paix, pas de trêve.▪️Moscou espère que tôt ou tard, des forces soucieuses des intérêts du peuple ukrainien apparaîtront à Kiev, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix que de continuer l’opération militaire. Sur la fourniture de nouvelles armes à Kiev.▪️En fournissant à Kiev des chasseurs F-16, l'Otan tente de faire comprendre à la Russie que les États-Unis et l'alliance sont "littéralement prêts à tout". Moscou considère ces livraisons comme un "signal délibéré" de l'Otan dans le domaine nucléaire. ▪️Les exercices de la Russie et de la Biélorussie sur les armes nucléaires non stratégiques devraient ramener l’Occident à la raison. Sur les relations avec Washington:▪️La Maison Blanche ne s'intéresse pas au sort de la population civile des villes russes, elle est devenue complice des crimes de Kiev. ▪️La Russie peut prendre des mesures dans le domaine de la dissuasion nucléaire si les États-Unis déploient des missiles à portée intermédiaire et courte. À propos de la coopération avec la Chine:▪️Moscou et Pékin s'accordent sur la nécessité d'accroître la coopération en matière de défense sous différents formats.▪️Les relations avec la Chine reposent sur un niveau élevé de confiance mutuelle, les efforts communs ne sont pas dirigés contre les pays tiers.▪️La Russie et la Chine sont obligées de prendre en compte les tendances négatives dans la région Asie-Pacifique et de prendre des mesures pour mettre fin à leurs conséquences. Sur l’implication de Washington dans le conflit à Gaza▪️ Les États-Unis alimentent le conflit au Moyen-Orient, malgré leurs déclarations d’engagement en faveur d’une solution juste au problème palestinien

