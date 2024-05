https://fr.sputniknews.africa/20240530/apres-40-ans-de-sanctions-liran-nest-pas-juste-un-cas-decole-cest-meme-un-phenomene-en-soi-1066804069.html

Après 40 ans de sanctions, "l'Iran n'est pas juste un cas d'école, c'est même un phénomène en soi"

Après 40 ans de sanctions, "l'Iran n'est pas juste un cas d'école, c'est même un phénomène en soi"

Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, consultant politique français fin connaisseur de l’Iran et journaliste indépendant, analyse le bilan de... 30.05.2024, Sputnik Afrique

Après 40 ans de sanctions, «l'Iran n'est pas juste un cas d'école, c'est même un phénomène en soi» Sputnik Afrique Dans ce numéro de L’Afrique en marche, Arnaud Develay, consultant politique français fin connaisseur de l’Iran et journaliste indépendant, analyse le bilan de feu le Président iranien Ebrahim Raïssi. Pour lui, ses succès en intégrant l’Iran dans l’OCS et les BRICS conjugués au renforcement du front intérieurs sont palpables.

"Suite à la Révolution islamique de février 1979, l'Iran subit depuis plus de 40 ans une avalanche de sanctions. Et c'est ce qui caractérise essentiellement le fait que ce pays est devenu un cas d'école pour tout État qui souhaiterait s'émanciper de l'impérialisme occidental ou de la politique générale du néolibéralisme, qui vise à assujettir les Nations de manière générale et s'accaparer leurs ressources", affirme à Radio Sputnik Afrique Arnaud Develay, juriste français en droit international, consultant politique fin connaisseur de l’Iran et journaliste indépendant. "Donc, dans ce contexte-là, l'Iran, effectivement, n'est pas juste un cas d'école, c'est même un phénomène en soi", ajoute-t-il.Dans le même sens, M.Develay rappelle les grands succès "économique, social, scientifique, technologique, industrielle et militaire de l’Iran, qui a su subvenir à tous ses besoins dans une autarcie sans équivalent et dans un environnement qui lui était hostile durant de langues années. L’Iran est actuellement la quatrième puissance balistique mondiale après les États-Unis, la Russie et la Chine. Dans le contexte qui voit le développement des routes de la soie, la nécessité d’une stabilité géopolitique pour pouvoir voir le jour est plus qu’importante. Pour les puissances eurasiatiques que sont la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, compter sur un allié régional comme l’Iran pour promouvoir l'intégration de l'Asie occidentale dans les routes de la soie est primordial".

