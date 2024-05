https://fr.sputniknews.africa/20240530/air-cote-divoire-reprend-ses-vols-vers-le-niger-apres-une-pause-de-pres-de-dix-mois-1066806703.html

Air Côte d’Ivoire reprend ses vols vers le Niger après une pause de près de dix mois

Air Côte d’Ivoire reprend ses vols vers le Niger après une pause de près de dix mois

Sputnik Afrique

Le premier vol a eu lieu le 28 mai reliant Abidjan à Niamey, la capitale nigérienne, rapporte la presse africaine. 30.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-30T16:38+0200

2024-05-30T16:38+0200

2024-05-30T16:38+0200

côte d'ivoire

compagnie aérienne

liaison aérienne

niger

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1e/1066806540_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f54bf9d2e58cef219abb5df35cfff789.jpg

La direction de la compagnie aérienne a suspendu ses vols en août 2023. L’État ivoirien a alors demandé l’arrêt de toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger, dans le cadre des sanctions imposées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.Fin février, les chefs d’État de la CEDEAO ont décidé de lever ces sanctions et de rouvrir les frontières terrestres et aériennes. Cela a rendu possible la reprise des vols entre la Côte d’Ivoire et le Niger.La nouvelle liaison aérienne ranimera les échanges commerciaux et consolidera les liens entre les deux pays voisins. Sept vols par semaine sont prévus entre la Côte d’Ivoire et le Niger.

côte d'ivoire

niger

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

côte d'ivoire, compagnie aérienne, liaison aérienne, niger, afrique subsaharienne