Vladimir Poutine a réagi depuis l’Ouzbékistan sur le projet de l’Otan d’autoriser l’Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes occidentales. Au micro... 29.05.2024, Sputnik Afrique

«Occuper le terrain médiatique et proposer une surenchère qui n’ira nulle part» Sputnik Afrique Vladimir Poutine a réagi depuis l’Ouzbékistan sur le projet de l’Otan d’autoriser l’Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes occidentales. Au micro de Sputnik Afrique, Xavier Moreau, analyste français et directeur du centre d’études stratégiques Stratpol, nous a livré ses analyses sur les déclarations du Président russe.

"Je crois qu’on peut dire que le camp occidental a acté la défaite de l’Ukraine étant donné l’investissement qui a été fait, à la fois par l’Otan, à la fois par l’Union européenne, les milliards qui ont été déversés, les armements qui ont été déversés. En fait, cette défaite militaire aura des conséquences politiques. Aujourd’hui, l’idée est d’occuper le terrain médiatique et de proposer une surenchère qui à mon avis n’ira nulle part." a réagi Xavier Moreau sur le projet de l’Otan d’autoriser l’Ukraine à frapper le territoire russe avec des armes occidentales.Retrouvez également dans cette édition :- Lianhoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile et analyste burkinabé, sur la prolongation de la Transition au Burkina Faso pour cinq années supplémentaires.- Garaba Diallo, porte-parole de l’association des professionnels de l’électricité du Mali sur la participation d’une entreprise russe à la construction d’une centrale solaire au Mali.- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de la défense et de la sécurité du Conseil de transition au Mali, sur le lancement d’opérations militaires conjointes entre les pays de l’AES, le Togo et le Tchad.Sputnik Explique traitera du sujet suivant:-La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger ordonnée par le Président béninois Patrice Talon.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

