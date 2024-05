https://fr.sputniknews.africa/20240529/lotan-pousse-la-russie-a-accelerer-le-deploiement-des-missiles-a-portee-intermediaire-selon-moscou-1066788079.html

L’Otan pousse la Russie à accélérer le déploiement des missiles à portée intermédiaire, selon Moscou

L’Otan pousse la Russie à accélérer le déploiement des missiles à portée intermédiaire, selon Moscou

Sputnik Afrique

Des manifestations de plus en plus agressives de l'Otan à l'envers de Russie pourraient renforcer le calendrier de création et de déploiement des missiles à... 29.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-29T15:55+0200

2024-05-29T15:55+0200

2024-05-29T17:03+0200

russie

otan

brics

missiles

traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (tnp)

occident

biélorussie

nucléaire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0c/1060495808_195:0:3212:1697_1920x0_80_0_0_003ca1665de1ccd477c892b763c868a3.jpg

C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov lors d’une réunion des chefs des Académies des sciences des BRICS.Ses autres déclarations clés:

russie

occident

biélorussie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, otan, brics, missiles, traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (tnp), occident, biélorussie, nucléaire