De nombreux analystes estiment qu'après l'effondrement de l'URSS et la fin du Pacte de Varsovie, l'Otan aurait dû être dissous.

L'Otan tente de s'emparer de la Moldavie, en y plaçant des dirigeants qui agissent dans l'intérêt de l'Occident et non de leur peuple, les exemples en sont nombreux.

La Russie pense que les États-Unis pourraient demander aux pays asiatiques d'accueillir des missiles de courte et moyenne portée.

Les événements qui ont lieu actuellement "découlent de la volonté des États-Unis, à la tête de l'Occident collectif, de conserver leur hégémonie sur la scène internationale par tous les moyens". C'est de plus en plus difficile, car "de puissants géants économiques surgissent" en Afrique, Amérique latine et sur le continent eurasien.