Le Président du Sénégal attendu au Burkina Faso pour une visite d’amitié et de travail le 30 mai

Il s’agit de la première visite de Bassirou Diomaye Faye, élu en mars, dans un pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) qui viennent de tourner le dos à la... 29.05.2024, Sputnik Afrique

Au cours de la visite, il rencontrera son homologue burkinabè, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou.Pendant ses visites au Ghana et au Nigéria ce mois-ci, M. Diomaye Faye a été prié par les Présidents de ces deux pays de contribuer à la résolution de la crise entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, réunis au sein de l’AES et la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest.Les trois pays avaient annoncé leur retrait de la CEDEAO en janvier dernier, en accusant notamment l'organisation de ne pas les soutenir suffisamment dans la lutte contre les djihadistes mais aussi d’être inféodée à Paris.

