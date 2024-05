https://fr.sputniknews.africa/20240529/lavrov-appelle-les-pays-du-sud-global-a-refuser-de-participer-a-la-rencontre-sur-lukraine-en-suisse-1066790005.html

Lavrov appelle les pays du Sud global à refuser de participer à la rencontre sur l'Ukraine en Suisse

Le chef de la diplomatie russe, cité par son ministère dans un communiqué, les a ainsi exhortés à résister à la pression de l'Occident, lors d'une table ronde... 29.05.2024, Sputnik Afrique

La confrontation a reçu une perspective globale car l'Occident cherche à y engager les pays de la majorité mondiale en cherchant à limiter leur coopération avec la Russie. La rencontre prévue en Suisse les 15 et 16 juin n'est pas d'examiner, comme on le prétend, des possibilités de régler le conflit en Ukraine mais d'élaborer et de présenter à la Russie un ultimatum inacceptable, a également affirmé le ministre.La Russie n'a pas été invitée à cette réunion.

