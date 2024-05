https://fr.sputniknews.africa/20240529/la-rdc-a-forme-un-nouveau-gouvernement-apres-linvestiture-de-tshisekedi-en-janvier-dernier-1066782175.html

La RDC a formé un nouveau gouvernement après l'investiture de Tshisekedi en janvier dernier

La RDC a formé un nouveau gouvernement après l'investiture de Tshisekedi en janvier dernier

Sputnik Afrique

La présidence de la République démocratique du Congo (RDC) a dévoilé aux premières heures de ce mercredi la composition du nouveau gouvernement après que le... 29.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-29T08:40+0200

2024-05-29T08:40+0200

2024-05-29T08:40+0200

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

gouvernement

félix tshisekedi

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/11/1064166677_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_2a3f8a3d61827151646bbed44f5b1ee1.jpg

La nouvelle équipe, conduite par la Première ministre, Judith Tuluka Suminwa, nommée en avril dernier par M. Tshisekedi, et dont la composition a été annoncée à la télévision nationale, comprend 54 membres, contre 57 pour le précédent gouvernement.Parmi les changements notables, les ministres sortants des Affaires étrangères (Christophe Lutundula), de l'Intérieur (Peter Kazadi), des Finances (Nicolas Kazadi), quittent le gouvernement et sont remplacés par Thérèse Kayikwamba Wagner (Affaires étrangères), Jacquemain Shabani (Intérieur), Doudou Fwamba Likunde (Finances).Parmi les ministres reconduits, Eve Bazaïba reste à l'Environnement et Patrick Muyaya demeure ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.En ce qui concerne les permutations, Jean-Pierre Bemba est nommé à la Défense, où il est remplacé par Guy Kabombo Muadiamvita, aux Transports.Nommée le 1er avril, Judith Suminwa, 56 ans, est la première femme à diriger le gouvernement en RDC. Ancienne ministre du Plan, elle succède à Jean-Michel Sama Lukonde, qui avait présenté sa démission le 21 février.Selon la Constitution de la RDC, le nouveau gouvernement pourra prendre ses fonctions après que l'Assemblée nationale aura approuvé le programme national de Mme Judith Suminwa à la majorité absolue.

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), afrique subsaharienne, gouvernement, félix tshisekedi