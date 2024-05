https://fr.sputniknews.africa/20240529/la-libye-est-hostile-a-linitiative-de-loger-des-migrants-sur-son-sol-1066792292.html

La Libye est hostile à l'initiative de loger des migrants sur son sol

La Libye est hostile à l'initiative de loger des migrants sur son sol

Sputnik Afrique

C'est ce qu'a indiqué à Sputnik Fathi Al-Tabawi, ministre d'État chargé des Affaires de migration clandestine du gouvernement libyen. 29.05.2024, Sputnik Afrique

2024-05-29T18:04+0200

2024-05-29T18:04+0200

2024-05-29T18:04+0200

libye

migrants

migration

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/05/1d/1066792126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5b59b25fb0c996893004739272e5379.jpg

Et d'ajouter que le pays examine ces questions avec l'Europe pour trouver des solutions.Les centres d'hébergement pour les migrants en Libye sont pourtant meilleurs que ceux qui sont créés en Europe, a-t-il encore affirmé. Ils comportent des hôpitaux, des stades et des jardins d'enfants.Il faut modifier la législation et renvoyer chez eux les migrants clandestins pour s'occuper de ceux qui se trouvent dans le pays légalement, estime le ministre. Il a participé à la Conférence afro-européenne sur les migrations tenue à Benghazi du 25 au 27 mai.

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

libye, migrants, migration, opinion