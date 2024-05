https://fr.sputniknews.africa/20240529/injustice-et-inequite-les-producteurs-de-cacao-travaillent-a-perte-car-leur-produit-est-sous-paye-1066785176.html

"Injustice et inéquité": les producteurs de cacao travaillent à perte car leur produit est sous-payé

Tel est le constat du directeur du Cocoa Marketing Company, fait auprès de Sputnik Afrique.

En ce sens, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire - Ghana est une bonne démarche, a expliqué à son tour à Sputnik Afrique Issifu Issaka, coordinateur du réseau de l'Association coopérative des producteurs du Ghana. En effet, les deux pays, totalisant ensemble environ 60% de la production mondiale de cacao, ont créé en 2018 un organisme bilatéral pour augmenter les prix du cacao et accroître les rémunérations des producteurs. Il est également prévu de créer des normes régionales africaines et une bourse africaine des matières premières, a ajouté M. Issaka. Ces mesures permettront de déterminer le coût du cacao au sein du continent et "pas à la bourse de New York ou de Londres qui ne produisent pas le cacao, mais ils ont le pouvoir de fixer son prix", a-t-il expliqué.

