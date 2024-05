https://fr.sputniknews.africa/20240529/deception-dun-mercenaire-francais-en-ukraine-les-tiktokeurs-depensent-des-obus-pour-leurs-videos-1066790729.html

Déception d'un mercenaire français en Ukraine: les tiktokeurs dépensent des obus pour leurs vidéos

Déception d'un mercenaire français en Ukraine: les tiktokeurs dépensent des obus pour leurs vidéos

"On a eu beaucoup de ce qu'on appelle des TikTok warriors qui viennent faire des vidéos. J'appelle ça des guignols. Et puis, ça utilise des munitions quand on...

En effet, le manque d'obus a été à maintes reprises évoqué par les médias occidentaux. Le même constat a été fait par Volodymyr Zelensky. Les Français qui arrivent en Ukraine sont payés de 1.000 à 4.000 euros, ont précisé les correspondants de la chaîne en fin de leur reportage. Le ministère russe de la Défense a pour sa part appelé les citoyens étrangers à se garder de se rendre en Ukraine. L'instance a souligné que les mercenaires ne sont pas des combattants au sens du droit humanitaire international et n'ont pas droit au statut de prisonniers de guerre. Au total, 13.387 mercenaires étrangers sont arrivés en Ukraine depuis le début de l'opération spéciale pour se battre aux côtés de Kiev. L'armée russe en a éliminé 5.962, selon la Défense russe.

